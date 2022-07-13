Котировки акций Twitter могут вырасти до $39 - Инвестбанк Синара

Котировки акций Twitter могут восстановиться к уровню $39 за штуку, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Twitter подал в суд на Илона Маска в связи с попыткой миллиардера отказаться от покупки социальной сети за $44 млрд, после чего котировки акций компании выросли на 4%. На наш взгляд, вероятность сделки невысока, однако мы ожидаем восстановления стоимости акций компании до уровней начала апреля ($39 за штуку, что предполагает потенциал роста 15% к закрытию вторника)", - отмечают эксперты в комментарии.

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