Рубль, вероятно, останется в среду в диапазоне 57-60,5 руб./$1 - "Фридом Финанс"

Курс рубля в парах с долларом и евро останется в среду, вероятно, в диапазонах 57-60,5 руб./$1 и 55-60 руб./EUR1 соответственно, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Рубль продолжает укрепляться на торгах в среду на фоне отсутствия со стороны Минфина как вербальных интервенций, так и регулирования через кросс-курсы, потому что положительное сальдо торгового баланса снижает спрос на валюту на бирже. Ожидаем, что во второй половине дня рубль в парах с долларом и евро останется в пределах 57-60,5 руб./$1 и 55-60 руб./EUR1 соответственно", - указывают эксперты в комментарии.

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