S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3780-3830п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3780-3830 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает движение в рамках нисходящего тренда. RSI находится в нейтральной зоне, MACD не подает определенных сигналов к смене текущей динамики. Возможен переход индекса широкого рынка к консолидации в узком коридоре, ближайшая поддержка расположена в диапазоне 3600-3660 пунктов", - отмечают эксперты в комментарии.

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