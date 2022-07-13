"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Wells Fargo с целью $45,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Wells Fargo & Co. с целью $45,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $38, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики считают, что сильные позиции Wells Fargo в основных сегментах, прежде всего, в розничном, и устойчивый баланс помогут банку пройти непростой 2022г без значительных потрясений, и его выручка и прибыль уже со следующего года возобновят рост. Акции Wells Fargo по коэффициентам P/B, P/E 2022П и P/E 2023П выглядят в среднем почти на 4% дешевле аналогов. При этом они торгуются с дисконтом 34% к медианному форвардному мультипликатору P/E за 5 лет, отмечается в комментарии.

"С технической точки зрения после продолжительного снижения бумаги демонстрируют разворотные сигналы. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $38 риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,7", - указывают эксперты "Финама".

Wells Fargo - крупный американский финансовый холдинг, входит в четверку ведущих банков США по величине активов. Wells Fargo предоставляет финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.