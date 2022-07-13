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13 июля 2022 года 13:04
Потенциал для отскока котировок акций Meituan составляет 8% - BCS Express
Потенциал для отскока котировок акций Meituan составляет 8%, считает аналитик BCS Express Евгений Калянов. "Бизнес компании продемонстрировал существенный темп роста выручки за последние 12 месяцев в 39,3%, Рентабельность по валовой прибыли у компании составляет 24,4%. Отношение долгосрочного долга к общему капиталу не является критичным, но значительно и составляет 26,5%. Показатель бета в 0,96, рассчитываемый за 5 лет, говорит о том, что акции по волатильности движутся близко к общему рынку. Аналитики в течение года ожидают цену акции Meituan на отметке в 245,3 HKD", - пишет аналитик инвесткомпании. Калянов приводит результаты технического анализа: "На недельном графике техническая картина по бумагам Meituan на стороне покупателей - акции восстанавливаются после снижения котировок от максимумов на 77%. Down-тренд, сформировавшийся с февраля 2021г, переломлен, и акции движутся в рамках восходящей тенденции". Meituan - интернет-компания, специализирующаяся на приеме локальных заказов, доставке еды из ресторанов, продуктов из магазинов, подарков и других товаров. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-MEITUAN-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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