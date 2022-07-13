Высокие цены на нефть будут сохраняться в течение III квартала 2022г - "Финам"

Высокие цены на нефть будут сохраняться в течение всего III квартала 2022г, отмечается в аналитическом материале "Финама".

"Высокие цены на нефть марки Brent будут сохраняться в течение всего III квартала 2022 года: прежние нефтяные потоки из России будут перераспределятся в глобальном масштабе из Европы в пользу стран Азии. Однако до конца года объемы закупки нефти в РФ со стороны ЕС должны ощутимо сократиться, и перенаправить на Азию этот выпадающий спрос, видимо, не получится. В процессе этой трансформации цены на нефть будут оставаться на повышенных ценовых уровнях в районе $95-120/барр.", - пишут эксперты инвесткомпании.

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