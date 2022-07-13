Спад в экономике России может составить всего 3,5-5% в 2022г - Sber CIB

Спад в экономике России может составить всего 3,5-5% в 2022 году, полагают аналитики Sber CIB.

"Деловая активность в России снижается гораздо медленнее, чем ожидалось в начале кризиса, - пишут эксперты инвестбанка. - Бизнес энергично выстраивает новую логистику, переориентируется на новые рынки и ищет новых поставщиков. География российской внешней торговли меняется существенным образом и очень быстро: торговля с ЕС сокращается в пользу Китая, Турции, Индии и прочих "дружественных" стран. Теперь мы ожидаем меньшего снижения российской экономики - на 3,5-5%".

По мнению аналитиков Sber CIB, в пользу этого мнения говорит несколько факторов:

- Ежемесячные темпы замедления экономики сократились. В мае с учётом сезонного сглаживания экономическая активность снизилась лишь на 0,5% по сравнению с апрелем. Это лучший результат с начала кризиса, поскольку в феврале, марте и апреле спад составил соответственно 1%, 1,1% и 1,9% в месяц.

- Экспорт снизился не так сильно. За II квартал 2022г ВВП упал на 4,0-4,5%. По оценкам аналитиков, этому способствовало снижение потребления и сокращение запасов. Чистый экспорт должен был значительно вырасти, поскольку физические объёмы импорта снижались гораздо быстрее экспорта. Эта картина характерна для всех кризисов в России.

- В качестве базового сценария экономисты Sber CIB ожидают снижения ВВП на 5% в 2022г. Не исключено и более оптимистичное развитие событий, при котором спад в третьем квартале резко замедлится. В этом случае по итогам года ВВП снизится на 3,5%.

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