"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций PepsiCo до $185

"Фридом Финанс" повысил целевую цену акций PepsiCo Inc. до $185 за штуку, сохранив рекомендацию на уровне "держать", говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитики отмечают, что в отчетности PepsiCo за II квартал зафиксировано снижение чистой прибыли, приходящейся на компанию, с прошлогодних $2,36 млрд ($1,70 на акцию) до $1,43 млрд ($1,03 на акцию). Органическая выручка, которая исключает влияние приобретений и продаж, увеличилась на 13%. Рентабельность компании сократилась из-за повышения затрат на фрахт и ряда других расходов. Потери от геополитической ситуации в Восточной Европе PepsiCo оценила в $1,17 млрд.

"Мы по-прежнему позитивно оцениваем бизнес-модель PepsiCo. Тем не менее ее продажи на крупнейшем для нее рынке Северной Америке стагнируют, а в Европе снижаются. При этом стабильный рост объемов реализации наблюдается в Латинской Америке и АТР, валюты которых отличает нестабильность курса. С учетом текущей динамики и шагов, предпринимаемых руководством корпорации для увеличения выручки, мы повышаем целевую цену по акциям PepsiCo до $185, рекомендация - "держать", - пишут эксперты "Фридом Финанс".

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