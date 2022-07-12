"Открытие Инвестиции" начинает анализ "Группы Позитив" с рекомендацией "активно покупать" для ее акций при целевой цене 1400 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 63%, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Ивана Авсейко.

"Мы полагаем, что акции компании дают уникальную возможность сделать ставку на органический рост российского (а в перспективе и глобального) рынка кибербезопасности, а также на замещение доли рынка западных вендоров, покинувших РФ. На наш взгляд, конкурентные преимущества и визионерский подход к созданию продуктов в области кибербезопасности создают потенциал для устойчивого долгосрочного роста акционерной стоимости компании", - пишет эксперт.

Бизнес Positive Technologies, на взгляд Авсейко, динамично развивается. Среднегодовые темпы роста выручки в 2018-21гг превысили 40%, а чистой прибыли - более 80%. По мнению аналитика, 2022г будет переломным в парадигме бизнеса компании, поскольку в результате западных санкций практически все иностранные вендоры покинули наш рынок, а беспрецедентный рост кибератак на отечественный бизнес создает условия для кратного увеличения спроса на решения Positive Technologies. Данные факторы в совокупности с увеличением мер государственной поддержки IT-сектора могут способствовать ускорению динамики финансовых результатов компании в обозримом будущем, полагает эксперт инвесткомпании.

ПАО "Группа Позитив" (Positive Technologies) - ведущий российский разработчик решений для кибербезопасности. Компания более 20 лет работает с крупнейшими клиентами из основных отраслей российской экономики (ТЭК, госсектор, банки, промышленность, телеком) и является незаменимым поставщиком ПО для защиты ИТ-инфраструктуры от киберугроз. Positive Technologies - единственная публичная компания из сферы кибербезопасности на "Московской бирже".

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