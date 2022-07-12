BCS GM снизил прогнозную цену акций Газпрома до 170 руб

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) понизили прогнозную стоимость акций "Газпрома" с 340 рублей до 170 рублей за штуку, рекомендация - "продавать", сообщается в обзоре.

"Неожиданное решение ГОСА "Газпрома" не выплачивать дивиденды за 2021 год и предстоящее повышение налогов на 1,25 трлн руб. лишили инвестиционный "кейс" эмитента двух ключевых элементов. Долгосрочные макрофакторы важны, но они не на первом плане. Мы не ждем восстановления статуса-кво, снижение дивидендов и рост налогов могут стать новой нормой", - отмечают эксперты.

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