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12 июля 2022 года 18:01
BCS GM снизил прогнозную цену акций Газпрома до 170 руб
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) понизили прогнозную стоимость акций "Газпрома" с 340 рублей до 170 рублей за штуку, рекомендация - "продавать", сообщается в обзоре. "Неожиданное решение ГОСА "Газпрома" не выплачивать дивиденды за 2021 год и предстоящее повышение налогов на 1,25 трлн руб. лишили инвестиционный "кейс" эмитента двух ключевых элементов. Долгосрочные макрофакторы важны, но они не на первом плане. Мы не ждем восстановления статуса-кво, снижение дивидендов и рост налогов могут стать новой нормой", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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