BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций "Яндекса", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Яндекс - один из ведущих IT-игроков на российском рынке с широко диверсифицированными направлениями. Это является одним из главных факторов привлекательности компании в будущем, особенно с появлением большей информации о работе в новых условиях, отмечает аналитик Павел Гаврилов.

" До конца 2022 года у котировок акций есть шансы на продолжение восстановления и выход на растущую траекторию. В первую очередь с технической стороны нужно закрепиться выше июньского максимума - 1780 руб. Далее откроется дорога к диапазону 1900-2000 руб. и выше. Такой подъем ожидается в среднесрочной перспективе, поэтому имеет смысл входить в позицию на пробой 1740-1800 руб. снизу вверх, - пишет Гаврилов. - Текущим риском является спуск ниже 1600-1540 руб., что может сигнализировать о сломе восходящего направления. Ориентиры в этом случае упадут к 1400 руб. Однако для такого движения потребуются новые существеннее негативные триггеры. Если снижение и произойдет, то стоит рассмотреть акции к покупке или увеличению позиции, поскольку долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный".

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