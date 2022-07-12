Рубль может укрепиться до 55,55-56,65 руб./$1 во вторник - "Русс-Инвест"

Рубль может укрепиться до уровней 55,55-56,65 руб./$1 до окончания торговой сессии во вторник, считает старший аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Роман Блинов.

Если же этот успех будет развит и в дальнейшем, то курс национальной валюты, возможно, снова двинется к уровню 50,05 руб./$1, предполагает эксперт.

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