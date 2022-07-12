Фундаментальные факторы пока остаются на стороне сильного рубля - Райффайзенбанк

Фундаментальные факторы пока остаются на стороне сильного рубля, навес предложения на российском валютном рынке может снизиться к концу текущего года, считают аналитика Райффайзенбанка.

"Фундаментальные факторы пока остаются на стороне сильного рубля: на фоне сохраняющихся ограничений на движение капитала, профицит торгового баланса пока остается высоким, при этом мы полагаем, что его возвращение к прежним уровням вряд ли сможет произойти на горизонте текущего года. Впрочем, умеренное ослабление (в сторону 70-80 руб./$1 к концу года) возможно на фоне ожидаемой определенной коррекции экспорта (в том числе из-за начала частичного нефтяного эмбарго со стороны ЕС) и плавного восстановления товарного импорта. При этом новый механизм проведения валютных интервенций, который мог бы раньше поспособствовать стабилизации курса рубля, пока еще не готов, и вряд ли сможет быть запущен раньше конца 2022-начала 2023 года (так как должен являться частью обновленного бюджетного правила)", - пишут эксперты в комментарии.

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