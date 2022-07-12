BCS Express закрыл торговую идею: "покупать акции Devon Energy с целью $56,2 за штуку" с горизонтом инвестирования до 14 дней, открытую 7 июля 2022 года, по причине достижения локальной перекупленности, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Доходность за три торговых дня составила 5,1%.

"Секторальный ETF на нефтегазовый сектор SPDR XLE вырос на 2,5%, а индекс S&P 500 снизился на 0,1%. Допускаю, что в ближайший месяц снова может появиться возможность вернуться к покупке на отскок представителей нефтегазового сектора США", - отмечает эксперт Никита Покровский.

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