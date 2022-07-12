Инвестбанк Синара начал анализ Kellogg c рекомендацией "продавать" для его акций

"Инвестиционный банк Синара" начал начал анализ Kellogg Co. c рекомендацией "продавать" для акций компании при целевой цене $67 за штуку, что предполагает потенциал снижения 8%, сообщается в обзоре банка.

Аналитик Сергей Вахрамеев отмечает, что за последний год акции компании выросли в цене на 14%, тогда как ETF Consumer Staples Select Sector SPDR прибавил всего 4%, а индекс S&P 500 показал снижение на 12%. За последние пять лет средние ежегодные темпы роста выручки, EBITDA и чистой прибыли компании не превышали 2% и оказались ниже уровня потребительской инфляции в США.

"Причиной послужила стагнация двух крупнейших сегментов деятельности компании: "Снеки" и "Хлопья", динамика темпов роста выручки которых была близкой к нулю и отрицательной соответственно. При текущих котировках мы считаем акции Kellogg переоцененными по фундаментальным показателям и присваиваем им рейтинг "продавать" при целевой цене в $67 за штуку, предполагающей потенциал снижения 8%", - пишет эксперт.

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