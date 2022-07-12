"Финам" открыл торговую идею "покупать акции UnitedHealth Group с целью $550 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,4%, стоп-приказ: $500, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах 15 июля. Аналитики ожидают, что выручка составит $79,86 млрд, а прибыль на акцию - $5,21. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, рынок может заложить данный позитив в стоимость.

"С технической точки зрения цена акции пробила локальный уровень сопротивления. Идея на рост бумаги с целью $550. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $500 риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,98", - указывают стратеги "Финама".

UnitedHealth Group - крупнейшая компания США в области медицинского страхования и крупнейшая страховая компания мира по размеру страховых премий. Обслуживает более 100 млн клиентов в США и некоторых других странах.

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