Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Goldman Sachs Group Inc. и рассмотреть идею на продажу бумаг Morgan Stanley, отмечается в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Morgan Stanley опубликует отчетность за II квартал в четверг, 14 июля. Эксперты ожидают негативный прогноз менеджмента на III квартал на фоне слабого спроса на кредитные инструменты и низкой активности корпораций в привлечении капитала.

Goldman Sachs опубликует отчетность за II квартал в понедельник, 18 июля. Аналитики ожидают результаты выше консенсуса в условиях слабой экспозиции банка на рынок кредитования и привлечения капитала при устойчивой торговой активности. Акции компании торгуются ниже исторических уровней и с высоким дисконтом к аналогам (18% дисконт по P/E), подчеркивается в комментарии.

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