Пессимизм будет доминировать на глобальных рынках во вторник - Альфа-банк

Пессимизм будет доминировать на глобальных рынках во вторник, отмечается в обзоре Альфа-банка.

"Вторник на глобальных рынках не вселяет оптимизма - инвесторы уходят в защитные активы, в том числе в КО США. Курс евро вплотную приблизился к паритету с долларом, так как инвесторы опасаются, что энергетический кризис ввергнет страны еврозоны в рецессию. Высокие значения инфляции в США, которые выйдут завтра, усилят давление на ФРС увеличить и без того агрессивный шаг повышения ставки. Рост случаев Covid в Китае, в том числе в торговом хабе Шанхай, усугубляет опасения инвесторов. Доходность 10-летних КО США находится на уровне 2,9595%, вновь опустившись ниже 3% вчера вечером, так как инвесторы уходят в защитные активы на фоне неопределенности на рынках. Фьючерсы на Brent снижаются на опасениях по поводу перспектив роста и спроса. Европейские и американские фьючерсы указывают на снижение на открытии", - пишет аналитик банка Джон Волш.

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