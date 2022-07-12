Справедливая доходность новых бондов ВЭБ находится на уровне чуть ниже 10% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность нового выпуска "зеленых" 5-летних облигаций ВЭБ серии ПБО-002Р-33 находится на уровне чуть ниже 10% годовых, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

ВЭБ.РФ 14 июля проведет сбор заявок на 5-летние зеленые облигации серии ПБО-002Р-33 объемом 30 млрд руб. с полугодовым купоном, отмечается в комментарии. Ориентир доходности - КБД на сроке 5 лет + не более 190 б. п. Полученные в результате размещения средства планируется направить на рефинансирование проектов в области сохранения и охраны окружающей среды.

"Ориентир по доходности находится в районе 10,64% годовых, если ориентироваться на значение КПД в понедельник. Сопоставимые по дюрации выпуски ВЭБ.РФ торгуются с доходностью около 9,8-9,9% годовых, или со спредом к ОФЗ около 120 б. п., который нам видится вполне адекватным для бумаг с рейтингом уровня "ААА" при текущей конъюнктуре. Принимая во внимание вторичный рынок, мы считаем, что справедливая доходность нового выпуска находится на уровне немногим ниже 10% годовых", - указывает Афонин.

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