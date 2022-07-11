Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 60-63 руб./$1 на текущей неделе - BCS GM

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 60-63 руб./$1 на текущей неделе, полагает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Наталья Лаврова.

"После объявления министра финансов Антона Силуанова о возможных государственных валютных интервенциях, направленных на снижение курса рубля, российская валюта продолжила тенденцию предыдущей недели и к середине прошлой недели ослабла до 63 руб./$1. Однако с прошлого четверга на фоне сильного торгового баланса рубль вернулся к своему долгосрочному тренду. Мы ожидаем, что на этой неделе рубль будет торговаться в боковике на уровне 60-63 руб./$1. Наш среднесрочный прогноз остается неизменным: мы полагаем, что курс рубля будет держаться на уровне 60 руб./$1 +/- 5 руб. в июле и к концу года достигнет 75 руб./$1", - прогнозирует эксперт.

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