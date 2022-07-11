"Финам" снизил прогнозную цену паев United States Copper Index Fund до $22

"Финам" понизил прогнозную стоимость паев United States Copper Index Fund с $28 до $22 за бумагу, что соответствует рекомендации "держать", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Весенний карантин в Китае и замедление экономического роста в Европе летом этого года привели к сокращению спроса на медь. Другие промышленные металлы также показали худший квартал за несколько лет, снизившись на 20-40%. Сдерживающим фактором для большинства сырьевых товаров является торможение роста мировой экономики в ближайший год на фоне повышенных уровней энергоносителей и ужесточения монетарной политики рядом центробанков мира. Цены на промышленные металлы в среднесрочной перспективе, вероятно, не будут иметь поводов для повышения, поскольку темой номер один сейчас считается приближение глобальной рецессии", - пишет аналитик Александр Потавин.

Вложения в паи фонда United States Copper Index Fund являются простым способом инвестировать средства во фьючерсные контракты на медь.

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