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11 июля 2022 года 18:49
"Финам" снизил прогнозную цену паев United States Copper Index Fund до $22
"Финам" понизил прогнозную стоимость паев United States Copper Index Fund с $28 до $22 за бумагу, что соответствует рекомендации "держать", сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Весенний карантин в Китае и замедление экономического роста в Европе летом этого года привели к сокращению спроса на медь. Другие промышленные металлы также показали худший квартал за несколько лет, снизившись на 20-40%. Сдерживающим фактором для большинства сырьевых товаров является торможение роста мировой экономики в ближайший год на фоне повышенных уровней энергоносителей и ужесточения монетарной политики рядом центробанков мира. Цены на промышленные металлы в среднесрочной перспективе, вероятно, не будут иметь поводов для повышения, поскольку темой номер один сейчас считается приближение глобальной рецессии", - пишет аналитик Александр Потавин. Вложения в паи фонда United States Copper Index Fund являются простым способом инвестировать средства во фьючерсные контракты на медь. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-МЕДЬ-ФОНДЫ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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