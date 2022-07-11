Банк России может понизить ставку в июле еще на 100 б.п. - "Солид Брокер"

Банк России может понизить ключевую ставку в июле еще на 100 б.п., полагают аналитики "Солид Брокер".

Продовольственные товары в июне подешевели на 1,1% по сравнению с маем и подорожали на 17,98% в годовом выражении, непродовольственные товары подешевели на 0,41% в месячном выражении и подорожали на 17,92% по сравнению с июнем 2021г, отмечается в комментарии. Стоимость услуг выросла на 0,88% к майскому показателю и на 10,17% в годовом выражении.

"Как мы видим, в России впервые за всю историю наблюдений дефляция в июне. Однако пока говорить, что это устойчивая тенденция не приходится. Тем не менее, для нас куда важнее то, что данные по инфляции за июнь будут серьезным аргументом для снижения ключевой ставки на заседании ЦБ 22 июля. Более того, в некотором смысле денежно-кредитная политика всё равно остаётся жесткой, поскольку в моменте ставка гораздо выше инфляции (дефляции). Темпы кредитования восстанавливаются, но они всё ещё недостаточно высокие. Поэтому мы ожидаем, что ЦБ может пойти ещё на один шаг в 100 б.п. в плане снижения ставки в июле. Опять же, рекомендуем обратить внимание на длинные выпуски облигаций и первичные размещения в ближайшее время", - пишут эксперты инвесткомпании.

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