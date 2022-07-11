ЦБ РФ, скорее всего, перейдет к более плавному смягчению монетарной политики - Райффайзенбанк

Банк России, скорее всего, перейдет к более плавному смягчению монетарной политики, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

По данным Росстата, инфляция в июне снизилась до 15,9% г./г. Замедление годовых темпов (-1,2 п.п.) оказалось более ощутимым, чем месяцем ранее (-0,7 п.п.). Более того, согласно расчетам экспертов Райффайзенбанка, основанным на недельных данных Росстата, среднесуточная инфляция в июне не поднималась выше нуля.

"Хотя инфляция в целом охладилась, на наш взгляд, среди факторов продолжают преобладать временные, и наблюдаемую сейчас дефляцию сложно считать устойчивой - представители ЦБ в своих недавних комментариях придерживались аналогичной позиции, - пишут аналитики Григорий Чепков и Станислав Мурашов. - Действительно, при принятии решения о траектории монетарной политики, регулятор в том числе опирается на среднесрочную перспективу, в которой, мы полагаем, может проявиться влияние удорожания издержек (даже в условиях слабого спроса)".

Рынок ОФЗ реагирует на последнюю статистику по инфляции снижением доходности для коротких бумаг при достаточно стабильной ситуации на длинном отрезке кривой. Судя по всему, ожидания по ключевой ставке в длинных бумагах сформированы (заложенная форвардная однолетняя ставка составляет 7,5-8,0%), а для их коррекции потребуется существенное изменение сигнала от ЦБ, полагают аналитики банка.

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