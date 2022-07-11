"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JPMorgan с целью $121

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $121 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6%, стоп-приказ: $107, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что в четверг, 14 июля, в США начинается сезон отчетности, по традиции первыми отчитываются банки. Аналитики ожидают роста выручки JPMorgan Chase & Co до $31,82 млрд и прибыли на акцию $2,94. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогнозы на следующий квартал будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С точки зрения технического анализа бумага предпринимает попытки движения в рамках нисходящего канала. Открывать позицию стоит от текущего уровня на 4% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне $107 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1", - указывают стратеги "Финама".

JPMorgan Chase & Co - американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира. Входит в "большую четверку" банков США наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.

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