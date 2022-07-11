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11 июля 2022 года 15:05

Цена нефти к концу III квартала, вероятно, составит $110/барр. - Sber CIB

Цена нефти к концу III квартала, вероятно, составит $110 за баррель Brent, полагают аналитики Sber CIB.

Согласно базовому сценарию Sber CIB, участники ОПЕК+ объявят об увеличении добычи на заседании 3 августа. С учётом наращивания добычи в США ситуация на рынке постепенно будет становиться всё более сбалансированной. По мнению аналитиков, к концу III квартала оправданной будет цена нефти ниже $110 за баррель. Однако из-за наращивания добычи у нефтяных компаний почти не останется свободных мощностей, что может привести к повышенной волатильности в IV квартале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


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