Цена нефти к концу III квартала, вероятно, составит $110/барр. - Sber CIB

Цена нефти к концу III квартала, вероятно, составит $110 за баррель Brent, полагают аналитики Sber CIB.

Согласно базовому сценарию Sber CIB, участники ОПЕК+ объявят об увеличении добычи на заседании 3 августа. С учётом наращивания добычи в США ситуация на рынке постепенно будет становиться всё более сбалансированной. По мнению аналитиков, к концу III квартала оправданной будет цена нефти ниже $110 за баррель. Однако из-за наращивания добычи у нефтяных компаний почти не останется свободных мощностей, что может привести к повышенной волатильности в IV квартале.

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