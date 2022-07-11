Возможный уровень ставки ЦБР на конец 2022г - 8%, на конец 1К23 - 7,5% - ПСБ

Прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2022 года остается пока на уровне 8% годовых, а на конец первого квартала 2023 года возможно снижение до 7,5%, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Дефляция в июне фиксируется впервые и связана она со снижением спроса, укреплением рубля и выраженностью сезонного снижения цен на продукты питания. Инфляционный тренд уже находится вблизи нижней границы обновленного прогноза Банка России на конец 2022 года (14-17% г/г) и с высокой вероятностью при сохранении "крепкого" курса рубля снова может оказаться существенно ниже прогноза ЦБ. В то же время мы считаем, что о раскручивании "дефляционной спирали" говорить преждевременно. Базовая инфляция остается высокой, что указывает скорее на локальность дефляционных процессов. При этом риски усиления дефляции растут с учетом сохраняющейся неопределенности глубины развивающегося кризиса и неопределенности среднесрочных перспектив курса рубля, - пишет эксперт ПСБ. - Таким образом, с учетом задачи денежно-кредитной политики поддержать ускоренную трансформацию экономики РФ, не отказываясь от таргетирования инфляции, пространство для снижения ключевой ставки сохраняется и остается существенным. На заседании ЦБ 22 июля ждем снижения ставки на 50-100 б.п. (сейчас ставка находится на уровне 9,5%). Прогноз ставки на конец 2022 года остается пока на уровне 8%, а на конец первого квартала 2023 года ждем ее снижения до 7,5%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.