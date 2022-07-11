Рубль, возможно, продолжит попытки тестирования 60 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Открытие Инвестиции"

Рубль, возможно, продолжит попытки тестирования сверху вниз уровня 60 руб./$1 в краткосрочной перспективе, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Ключевое влияние на курс рубля на текущей неделе может оказывать динамика цен на нефть. Пороговое значение в $100/баррель по нефти марки Brent играет ключевую роль. В этом контексте в фокусе находится визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравия, который может привести к тому, что саудиты начнут больше поставлять нефти на рынок, компенсирую недостачу других членов сделки ОПЕК+, - пишет Шульгин в обзоре. - В краткосрочной перспективе рубль будет продолжать тяготеть к тестированию уровня 60 руб./$1. Эта отметка устоит, если цены на нефть опустятся ниже $100/баррель. На следующей неделе стартует июльский налоговый период, который локально будет более активно оказывать поддержку рублю. Поэтому слабость российской валюты на текущей неделе спекулянты могут использовать для открытия длинных тактических позиций в российской валюте".

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