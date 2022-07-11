Вероятность ослабления рубля до 70-75 руб./$1 к концу 2022г сохраняется - ПСБ

Вероятность ослабления курса рубля до 70-75 руб./$1 к концу текущего года сохраняется, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Пока власти не нашли инструмент для снижения влияния навеса экспортной выручки на курс национальной валюты. Однако мы ждем, что к концу года на фоне постепенного восстановления импорта и снижения мировых цен на нефть из-за торможения мировой экономики курс рубля все же ослабнет до 70-75 руб./$1", -пишет эксперт в комментарии.

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