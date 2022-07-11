Банк России может понизить ставку на 100 б.п. в июле - "Солид Брокер"

Банк России может понизить ключевую ставку на 100 б.п. на заседании в июле текущего года, полагают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер".

"Как мы видим, в России впервые за всю историю наблюдений дефляция в июне. Однако пока говорить, что это устойчивая тенденция не приходится. Тем не менее для нас куда важнее то, что данные по инфляции за июнь будут серьезным аргументом для снижения ключевой ставки на заседании ЦБ 22 июля. Более того, в некотором смысле денежно-кредитная политика все равно остается жесткой, поскольку в моменте ставка гораздо выше инфляции (дефляции). Темпы кредитования восстанавливаются, но они все еще недостаточно высокие. Поэтому мы ожидаем, что ЦБ может пойти еще на один шаг в 100 б.п. в плане снижения ставки в июле", - пишут эксперты в обзоре.

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