Риски снижения цены нефти к $100/барр. на текущей неделе сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"

Динамика котировок нефти марки Brent на текущей неделе продолжит определяться ожиданиями рецессии, и инвесторы на нефтяном рынке будут особо следить за публикацией экономической статистики, в первую очередь в Китае, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Восстановление экономики Поднебесной поддержит ожидания роста спроса на нефть, но, вероятно, лишь умеренно в связи с ухудшающей эпидемиологической ситуацией, которая вновь может привести к локдаунам. В целом у стоимости фьючерсов на нефть марки Brent остается потенциал к росту, но на этой неделе риски очередного снижения к $100/баррель на негативных эпидемиологических новостях сохраняются", - пишут эксперты в комментарии.

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