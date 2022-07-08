Вероятно ослабление рубля до 65 руб./$1 на горизонте 3К22 - Росбанк

Вероятно ослабление курса рубля до уровня 65 руб./$1 на горизонте третьего квартала текущего года, прогнозируют аналитики Росбанка.

"Пары USD/RUB и EUR/RUB в начале июля спешно вернулись в диапазоны 62,5-65 руб./$1, 63-66,5 руб./EUR1 соответственно. Причинами для коррекции стали вербальные сигналы Минфина о намерениях пополнения резервов в валютах "дружественных" стран, смягчение мер валютного контроля в отношении экспортеров (доля выручки обязательной для репатриации и продажи снижена до 0%), одобрение эмитентам еврооблигаций погашения обязательств в рублях. На горизонте 3К22 мы ожидаем стремление пары доллар/рубль к отметке 65 руб./$1, чему будет способствовать перестройка цепочек поставок (особенно импортных потоков в Россию) и точечные валютные интервенции со стороны Минфина", - пишут эксперты в обзоре.

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