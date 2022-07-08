"Финам" рекомендует покупать акции Wells Fargo с прогнозной ценой $47

"Финам" рекомендует покупать акции Wells Fargo & Co. с прогнозной стоимостью $47 за штуку на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 18,9% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса Wells Fargo, несмотря на значительные макроэкономические и геополитические риски. Рецессия в американской экономике в ближайшие годы, на наш взгляд, не является неизбежной, и эмитент продолжит чувствовать себя относительно комфортно в финансовом плане, выигрывая от продолжения повышения, пусть и более медленными темпами, экономической активности в стране", - пишет эксперт Игорь Додонов.

Wells Fargo - крупный американский финансовый холдинг, входит в четверку ведущих банков США по величине активов. Эмитент предоставляет финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико, при этом его клиентами являются каждое третье американское домохозяйство и каждая десятая компания среднего и малого бизнеса в стране. Банк обслуживает 63 млн розничных клиентов в Штатах через сеть из 5 тыс. отделений и 13 тыс. банкоматов, а также посредством мобильных и интернет-приложений.

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