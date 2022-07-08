Возможное дробление акций GameStop краткосрочно позитивно для их цены - Инвестбанк Синара

Новость о возможном дроблении акций GameStop позитивна для котировок бумаг эмитента в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки акций GameStop выросли в четверг на 15% после того, как компания заявила о планах дробления акций. Новость нам представляется положительной для бумаг эмитента в краткосрочном плане (они станут более доступными для розничных инвесторов), но с точки зрения фундаментальных показателей это вряд ли повлияет на оценки справедливой стоимости компании", - отмечают эксперты в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.