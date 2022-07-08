"Финам" позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций Сбербанка, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Я сохраняю позитивный долгосрочный взгляд на акции Сбербанка, - пишет аналитик Игорь Додонов. - Ведущий российский кредитор попал под жесткие блокирующие санкции со стороны Запада, однако, я уверен, что благодаря накопленному запасу прочности и общим мерам поддержки экономики и банковского сектора со стороны правительства и ЦБ РФ он сможет пройти нынешние сложные времена с контролируемыми потерями и адаптировать свой бизнес в соответствии с новыми экономическими реалиями".

Эксперт отмечает, что в последние годы Сбербанк существенно повысил операционную эффективность, в том числе за счет значительных вложений в цифровизацию бизнеса, активно развивают собственную экосистему, уделяют большое внимание защите от кибератак. Благодаря этому, а также эффекту масштаба, данный банк выглядят более стабильным и, вероятно, выиграет от притока клиентов более мелких игроков.

"Наш рейтинг по данным бумагам - "на уровне рынка", при этом вполне возможно, что при появлении явных признаков деэскалации украинского конфликта они покажут опережающее восстановление. Я полагаю, что по текущим ценам акции Сбербанка выглядят привлекательно для включения в долгосрочные инвестиционные портфели", - резюмирует Додонов.

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