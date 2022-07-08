Бумаги МТС - надежная история для консервативных инвесторов - BCS Express

Бумаги "МТС" остаются крепкой историей для консервативных инвесторов, которые рассчитывают на долгосрочный период владения, говорится в материале аналитика BCS Express Игоря Галактионова.

"Крепкие дивидендные фишки пользуются спросом в период неопределенности, и "МТС" - не исключение. Акции могут получить поддержку после отсечки на фоне веры рынка в то, что бизнес телекома в новой экономике будет устойчивым, и дивиденды в районе 30 руб. на акцию сохранятся в следующем году. В целом бумаги "МТС" остаются крепкой историей для консервативных инвесторов, которые рассчитывают на долгосрочный период владения. Для этих целей акция остается интересной и конкурентов на рынке не так много", - пишет эксперт инвесткомпании.

Однако быстрого восстановления после гэпа в этот раз может не получиться, предупреждает Галактионов" "Текущие уровни уже близки к целевым, если ориентироваться по модели DDM. Апсайд незначительный, к тому же существует ряд рисков. В том числе стоит отметить высокую долговую нагрузку компании, которая требует к себе все больше внимания".

По статистике дивидендные гэпы по МТС закрываются относительно долго, а последние два разрыва не закрыты до сих пор, констатирует аналитик. По его мнению, ожидаемый гэп в понедельник может оказаться максимальным в истории компании, так что на его закрытие будет нужно время. "С учетом всех факторов можно предположить, что на восстановление после дивидендного гэпа акциям "МТС" потребуется около 2-3 месяцев", - резюмирует стратег ивнесткомпании.

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