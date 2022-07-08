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08 июля 2022 года 11:08
Риск достижения парой рубль/доллар отметки 67 руб./$1 достаточно высок - BCS Express
Риск достижения парой рубль/доллар отметки 67 руб./$1 в ближайшие недели достаточно высок, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Мы не исключаем, что рубль может еще немного отбить у сильно подорожавших в последнюю неделю инвалют. Фактор локальной поддержки рубля - дивидендный сезон экспортеров. В ближайшие недели риск похода валютной пары USD/RUB к майским пикам у 67 руб./$1 достаточно высок, и к этому надо быть готовым. Игра на понижение в долларе сопряжена с рисками восстановления российского импорта, коррекции экспорта, возобновления видоизмененного бюджетного правила и относительной мягкостью ЦБ, что играет против нацвалюты. На горизонте 2022г отметка 70 руб./$1 по-прежнему актуальна", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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