Инвестбанк Синара понизил рейтинг акций T-Mobile до "держать"

"Инвестиционный банк Синара" понизил рейтинг акций T-Mobile US Inc. с "покупать" до "держать" в связи с уменьшением потенциала роста их котировок, говорится в обзоре банка.

"Котировки T-Mobile с момента начала анализа (7 декабря 2021г) выросли на 18%, в то время как индекс S&P 500 потерял 16%. Акции показали динамику лучше рынка за счет того, что инвесторы, как мы и предполагали, начали перекладываться из "акций роста" в "акции стоимости", то есть в ценные бумаги компаний, которые генерируют стабильные денежные потоки. Котировки T-Mobile практически достигли рассчитанного по фундаментальным показателям справедливого уровня, коэффициент P/E 2023П равен примерно 20. Согласно нашей DCF-модели, справедливая стоимость акций T-Mobile составляет $150 за штуку, что предполагает потенциал роста с текущих уровней всего на 9,5%. В связи с уменьшением потенциала роста котировок T-Mobile мы снижаем рейтинг по акциям эмитента до уровня "держать", - отмечают аналитики Ирина Фомкина и Сергей Вахрамеев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.