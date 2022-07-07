BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Pinterest с целью $23,8

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Pinterest Inc. с целью $23,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: $19,86, потенциальная доходность до 19%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Акции вернулись к пробитому дневному уровню $19,1. Затем появился новый импульс, пробивший 4-часовое сопротивление $19,4-20. Цена на премаркете торгуется близко к вчерашним локальных целям падения $19,3-19. Высока вероятность отработки дневной структуры графика в ближайший месяц. Более оптимально для снижения рисков закрыть спекулятивные длинные позиции на отметке $23,8", - отмечает эксперт Андрей Мамонтов.

Pinterest - разработчик сервиса для поиска изображений. Платформа предоставляет фотохостинг, позволяющий пользователям создавать индивидуальные тематические коллекции, делиться ими в сервисе.

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