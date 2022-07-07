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07 июля 2022 года 16:34
Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций Merck на уровне "держать"
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций Merck & Co. на уровне "держать", сообщается в обзоре. "Merck ведет переговоры о приобретении Seagen и может в ближайшие недели договориться о покупке биотехнологической компании, специализирующейся на средствах для борьбы с раком, оценив ее более чем в $40 млрд. Нет никаких гарантий, что компании заключат сделку, поскольку она, на наш взгляд, привлечет пристальное внимание антимонопольных органов. Если же она состоится, приобретение Seagen позволит Merck диверсифицировать портфель противораковых препаратов", - пишет аналитик Сергей Вахрамеев. Эксперт напоминает, что на пользующийся огромным спросом препарат Keytruda, самый продаваемый в широком ассортименте продукции Merck, приходится $17,2 млрд (35% от общей выручки компании за прошлый год). Выручка Seagen за 2021г равнялась всего 3,2% доходов Merck, поэтому Вахрамеев считает, что консолидация финансовых показателей приобретенной компании мало повлияет на оценку Merck, а значит, сделка не должна существенно изменить стоимость акций Merck. "Кроме того, Seagen остается убыточной компанией (-$690 млн по итогам 2021г) и начнет получать значительную прибыль не ранее 2026г, когда, согласно среднерыночному прогнозу, покажет прибыль в $1,5 млрд, - указывает аналитик инвестбанка. - Даже если Seagen удастся выйти на этот показатель, оценка компании все равно представляется завышенной: по P/E 2026П она оценивается на уровне 22,7, тогда как коэффициент P/E 2022П Merck находится в районе 12,6. Согласно нашей DCF-модели, справедливая стоимость акций Merck составляет $100 за штуку, что предполагает потенциал роста в 7% от текущих уровней и, следовательно, рейтинг "держать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-MERCK-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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