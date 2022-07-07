Акции Татнефти краткосрочно выглядят слабо - "Велес Капитал"

Акции "Татнефти" краткосрочно выглядят слабо, отмечается в комментарии "Велес Капитала".

"Бумаги "Татнефти" в четверг торгуются без дивидендов за 2021г. С технической точки зрения обыкновенные акции "Татнефти" краткосрочно смотрятся слабо и подошли к очередной поддержке и линии среднесрочного восходящего тренда 408 руб. в условиях преобладания медвежьих настроений как на дневном, так и на недельном графиках по ADX. Выше 408 руб. можно сделать спекулятивную ставку на закрытие котировками дивидендного гэпа с перспективой повышения к 423 руб., но в целом до закрепления выше сопротивления 423 руб. силы покупателей будут ограничены. Объемы торгов по бумагам при этом невысоки, что указывает на отсутствие значительного интереса инвесторов и возможные сложности с развитием уверенного восходящего движения. У текущих уровней также будет решаться судьба среднесрочного тренда", - пишет аналитик Елена Кожухова.

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