S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 3790-3870п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 3790-3870 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Несмотря на попытки начать отскок, S&P 500 продолжает двигаться в рамках нисходящего тренда. RSI удерживается вблизи нейтральной зоны, MACD указывает на сохранение доминирующих позиций "медведей". Ближайшее сопротивление находится на психологически значимой отметке 3900 пунктов. Ближайшей поддержкой по-прежнему служит уровень 3660 пунктов", - пишут эксперты.

Протоколы июньского заседания FOMC вновь не преподнесли сюрпризов инвесторам, говорится в комментарии. Чиновники ФРС сохраняют "ястребиный" настрой ввиду необходимости снижения инфляционных ожиданий. Основным сценарием является подъем учетной ставки на 50 или 75 базисных пунктов в июле. Окончательное решение будет зависеть от динамики заработной платы в стране и значения индекса потребительских цен за июнь. Рост зарплат может замедлиться до 5,1% г/г, однако ожидается, что инфляция ускорится до 8,7% из-за скачка цен на энергоносители.

"Рынок труда США остается напряженным, что пока препятствует более значительному замедлению роста оплаты труда, - подчеркивают эксперты инвесткомпании. - Хотя представители крупного и среднего бизнеса сокращают планы найма, спрос на рабочую силу в США все еще почти вдвое превышает число соискателей, несмотря на ужесточение финансовых условий, а уровень увольнений остается на рекордно низких уровнях. Это служит дополнительным аргументом для ФРС в пользу продолжения нормализации ДКП и возможной реализации сценария "мягкой посадки" экономики".

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