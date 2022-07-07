.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ЦБ РФ может сохранить ставку на уровне 9,5% на заседании 22 июля - Альфа-банк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 июля 2022 года 13:07
ЦБ РФ может сохранить ставку на уровне 9,5% на заседании 22 июля - Альфа-банк
Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 9,5% годовых на заседании 22 июля, полагают эксперты Альфа-банка Наталья Орлова и Ирина Ростовцева. "Росстат сообщил о повышении цен 1 июля на 0,2% - этот скачок вызван ежегодной индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Вкупе с недавним ослаблением курса рубля и ростом опасений по поводу прочности российских экспортных доходов (известно, что страны G7 обсуждают сценарий введения лимита цен на российскую нефть на уровне $40 - 60/барр.), мы ожидаем, что инфляционные опасения сейчас будут нарастать. Таким образом, хотя ранее мы ожидали, что регулятор понизит ключевую ставку на 50 б. п. на заседании 22 июля, сейчас, судя по всему, более адекватным нам представляется ее понижение на 25 б. п. или даже пауза на уровне 9,5%, которую полностью исключать не стоит", - пишут аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
07 июля 2022 года 17:24
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Pinterest Inc. с целью $23,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: $19,86, потенциальная доходность до 19%, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Акции вернулись к пробитому дневному уровню $19,1. Затем появился... читать дальше
.07 июля 2022 года 16:56
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции EQT Corp. с целью $35,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 14 дней. Цена входа: $32,5, потенциальная доходность до 10%, уровень риска - повышенный, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитик Никита Покровский приводит следующие... читать дальше
.07 июля 2022 года 16:34
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций Merck & Co. на уровне "держать", сообщается в обзоре. "Merck ведет переговоры о приобретении Seagen и может в ближайшие недели договориться о покупке биотехнологической компании, специализирующейся на средствах для борьбы с раком, оценив ее... читать дальше
.07 июля 2022 года 16:02
Акции "Татнефти" краткосрочно выглядят слабо, отмечается в комментарии "Велес Капитала". "Бумаги "Татнефти" в четверг торгуются без дивидендов за 2021г. С технической точки зрения обыкновенные акции "Татнефти" краткосрочно смотрятся слабо и подошли к очередной поддержке и линии среднесрочного... читать дальше
.07 июля 2022 года 15:30
BCS Express умеренно-позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций "Селигдара", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Компания стремительно растет и сейчас защищена от санкций, спрос на производимое золото может быть поддержан со стороны внутреннего рынка и правительства,... читать дальше
.07 июля 2022 года 15:00
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Seagen Inc. с целью $200 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: $165, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что один из крупнейших... читать дальше
.07 июля 2022 года 14:26
Планируемые странами G7 ограничения для российской нефти не принесут стабильности рынку - "Солид Брокер"
Планируемые странами G7 ограничения для российской нефти не принесут стабильности рынку, полагают аналитики "Солид Брокер". "Bloomberg сообщил о желании G7 установить предельные цены на российскую нефть в $40-60 за баррель. Администрация президента США считает, что предельная цена $40 за баррель... читать дальше
.07 июля 2022 года 14:01
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 3790-3870 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Несмотря на попытки начать отскок, S&P 500 продолжает двигаться в рамках нисходящего тренда. RSI удерживается вблизи нейтральной зоны, MACD указывает на... читать дальше
.07 июля 2022 года 13:32
Индекс Мосбиржи к концу 2022 года вырастет на 25%, до 2850 пунктов, говорится в материале Sber CIB. Эксперты указывают, что за последний квартал на российском фондовом рынке произошли структурные изменения и появились новые тренды. Существенно лучше аналогов выглядели "акции стоимости", особенно... читать дальше
.07 июля 2022 года 12:37
Усилия США по ограничению нефтяных цен для РФ наверняка будут безуспешными, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM). "Как сообщает Bloomberg, правительство США пытается ограничить цену, которую российские производители могут получать за экспорт нефти, и одновременно удержать объемы экспорта... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.