Бумаги Сбербанка привлекательны для покупки на текущих уровнях - "Мои Инвестиции"

Бумаги Сбербанка привлекательны для покупки на текущих уровнях, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Ранее инвесторы предпочитали акции российских экспортеров из-за предполагаемой стабильности денежных потоков и способности выплачивать дивиденды. После решения "Газпрома" о невыплате дивидендов преимущество экспортеров в дивидендных выплатах исчезло. Так как российская экономика адаптируется к новым условиям лучше ожиданий, инвесторы могут обратить внимание на качественные компании, ориентированные на внутренний рынок. Сбербанк выглядит логичным выбором. Пройдя через экономические кризисы 2009 и 2015гг, компания показала, что может долгосрочно наращивать прибыльность и увеличивать дивиденды, несмотря на кризисные периоды", - пишут эксперты.

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