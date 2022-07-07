Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в России, Германии, ЕС и США:

- Золотовалютные резервы ЦБ РФ;

- Промышленное производство в Германии за май;

- Протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике;

- Изменение числа занятых вне сельского хозяйства в США от ADP за июнь;

- Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю;

- Торговый баланс США за май.

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