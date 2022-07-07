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07 июля 2022 года 10:01
Фондовый рынок РФ будет демонстрировать преимущественно положительную динамику в июле - "Фридом Финанс"
Фондовый рынок РФ будет демонстрировать преимущественно положительную динамику в июле, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Фондовый рынок демонстрирует смешанную динамику. Новостной фон спокоен, значимых корпоративных событий нет. В отличие от иностранных аналогов, отечественные нефтегазовые компании слабо реагируют на снижение цен на нефть. Ее котировки опускаются из-за спекуляций на прогнозах американских аналитиков, предполагающих ослабление спроса в случае наступления рецессии в обозримом будущем. Лучшую динамику на этом фоне демонстрируют акции "НОВАТЭКа" (+4,06%), это обусловлено высоким спросом на газ в Европе и Азии", - отмечает эксперт. На взгляд Ващенко, пока только рубль отреагировал на снижение нефтяных цен: пара USD/RUB достигла максимума с конца мая. "Мы полагаем, что цена на нефть имеет для курса рубля второстепенное значение. Давление на него оказывают в первую очередь оживление импорта, а также дивидендные и купонные выплаты. Не исключено, что часть средств из рублевых депозитов после их окончания будет конвертирована в валюту. На бирже стали покупать больше юаней: их доля в общем объеме валютных торгов превысила 15%. Ожидаем, что фондовый рынок будет демонстрировать преимущественно положительную динамику в июле. Пара USD/RUB может вскоре вернуться в диапазон 55-60 руб./$1", - прогнозирует стратег инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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