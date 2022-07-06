"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Норникеля" с целью 25726 руб. за штуку, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Владимир Потанин поднял давно обсуждаемую тему слияния "Норникеля" и "РусАла". Предприниматель заявил, что обе стороны положительно оценивают перспективы объединения двух компаний. На наш взгляд, подобная сделка займет не менее года и может быть реализована двумя путями: созданием новой компании или поглощением "РусАла" "Норникелем". Объединенная компания станет больше по выручке, однако ее рентабельность окажется ниже рентабельности "Норникеля". Также Владимир Потанин заявил о снижении уровня дивидендных выплат "Норникеля" в 2022-2023гг, что, как мы полагаем, связано с грядущим изменением дивидендной формулы", - пишет эксперт.

Согласно расчетам Данилова, в случае распределения 75% FCFF совокупный дивиденд за 2022г составит $20,3 на акцию против $36,5на акцию за 2021г. И хотя котировки "Норникеля" негативно отреагировали на возможное объединение с "РусАлом" и слова Владимира Потанина о дивидендных выплатах, аналитик считает, что говорить об изменении долгосрочных перспектив компании рано.

"Пока информация из интервью не получила официального подтверждения со стороны "РусАла" и Crispian, а M&A сделки подобного масштаба нередко оказываются недоведенными до конца. Мы подтверждаем позитивный взгляд на бумаги "Норникеля" с рекомендацией "Покупать" и целевой ценой 25726 руб.", - резюмирует эксперт "Велес Капитала".

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