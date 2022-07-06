"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "Детского мира" и убрав бумаги "Сургутнефтегаза", сообщается в комментарии.

Текущий состав топ-10 акций России: "Детский мир", Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "ГК ПИК", "Магнит", "Сегежа", "ФосАгро", "Интер РАО", "Татнефть".

"Мы увеличиваем экспозицию на внутренние сектора, учитывая сохранение крепкого рубля. Добавляем акции "Детского мира" на ожиданиях восстановления темпов роста выручки компании в ближайших кварталах за счет улучшения динамики продаж на фоне сезонного роста спроса (летний период, подготовка к школе) и роста среднего чека на фоне инфляции. Дополнительным фактором поддержки продаж может стать повышение в июне социальных выплат", - пишут эксперты телеграм-канала.

Также они исключили привилегированные акции "Сургутнефтегаз" после одобрения годовых дивидендов на ГОСА (13,2% дивидендная доходность). Исходя из текущего курса доллара, дивиденды по "префам" за 2022г могут быть на уровне дивидендов по обыкновенным акциям, дивдоходность - около 2,2%. При курсе доллара 70 руб./$1 на конец 2022га дивидендная доходность "префов" "Сургутнефтегаза" - 7,3%, что ниже дивидендной доходности рынка (около 9%), отмечается в комментарии.

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