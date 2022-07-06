"Финам" открыл торговую идею: покупать акции PepsiCo с целью $177

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PepsiCo Inc. с целью $177 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,7%, стоп-приказ: $163, говорится в комментарии инвестиционной компании.

PepsiCo опубликует финансовый отчет 12 июля 2022г. Аналитики ожидают роста выручки до $19,49 млрд и прибыли на акцию $1,74. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогнозы на следующий квартал будут благоприятными, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С точки зрения технического анализа бумага предпринимает попытки движения в рамках бокового тренда. Открывать позицию стоит от текущего уровня на 7% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне $163 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,3", - указывают эксперты инвесткомпании.

PepsiCo Inc. - американская транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков.

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