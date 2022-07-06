"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАла с целью 70 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 70 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,7%, стоп-приказ: 50,4 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

На взгляд экспертов, потенциальная сделка по слиянию "РусАла" и "Норильского никеля", разговоры о которой начались на днях, должна в первую очередь улучшить перспективы акций производителя алюминия. "РусАл" имеет высокую долговую нагрузку, а производство алюминия имеет низкую операционную рентабельность по сравнению с другими металлами. Слияние с "Норильским никелем" решит многие из имеющихся проблем, а объединенная компания может стать одним из крупнейших игроков на рыке цветной металлургии, максимально защищенным от потенциальных санкций.

"С технической точки зрения бумага торгуется в среднесрочном нисходящем канале, но оттолкнулась от уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью 70 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 50,4 руб. риск на портфель составит 0,86%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,76", - указывают аналитики "Финама".

"РусАл" - российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема.

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