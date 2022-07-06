Акции Газпрома могут подорожать до 250 руб. - "Русс-Инвест"

Акции "Газпрома" могут подорожать до 250 руб. за штуку в краткосрочной перспективе, полагает старший аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Роман Блинов.

"Акции "Газпрома", явившие российскому фондовому рынку в рамках прошлой недели "казус Газпрома", пытаются реагировать на изменение курса российской национальной валюты и стремятся хоть как-то реабилитироваться в рамках торговой недели. В данных условиях мы предполагаем, что после возможной внутридневной коррекции от уровня в 205 - 205,78 рублей за одну акцию, котировки российского "национального достояния" могут достигнуть уровней в 220 - 222,22 рублей за одну акцию эмитента", - отмечает эксперт.

Блинов допускает возможность коррекционного похода котировок акций "Газпрома" к уровням диапазона 191 - 195 рублей за штуку, а в перспективе при росте стоимости иностранной валюты и при росте стоимости газа в Европейском Союзе до новых уровней. Это может произойти на факте проведения профилактических работ на российских мощностях газопровода "Северный Поток -1".

"Сейчас стоимость природного газа в Европе растёт на общих ожидания проблем в немецкой и всей европейской экономике. При этом проблема отопительного сезона и вопрос заполнения резервных хранилищ в Европейском Союзе обсуждается крайне активно. Мы предполагаем, что в обозримой и краткосрочной перспективе стоимость одной акции "Газпрома", при условии преодоления уровня в 208,75 рублей за штуку, может расти и далее, до уровней в 250 рублей, что станет частью процесса восстановления существовавшего в первом полугодии "статус-кво" в отношении акций российского газового монополиста", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

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